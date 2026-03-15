¿No te aceptan billetes de la serie B? Aquí te explicamos cómo cambiarlos

Si tienes billetes de la serie B en cortes de Bs 10, Bs 20 o Bs 50, desde este lunes 16 de marzo podrás cambiarlos de manera gratuita en bancos de todo el país.

La medida fue habilitada por el Banco Central de Bolivia (BCB) con el objetivo de evitar que comerciantes o personas rechacen estos billetes, una situación que comenzó a generar preocupación entre la población.

Aunque los billetes siguen siendo válidos y de curso legal, las autoridades decidieron abrir un mecanismo voluntario de cambio para brindar tranquilidad a quienes prefieran reemplazarlos.

¿Desde cuándo se pueden cambiar los billetes?

El proceso de canje comenzó este lunes 16 de marzo y está disponible en todas las entidades del sistema financiero del país, además de las oficinas del Banco Central de Bolivia.

¿Es obligatorio cambiar los billetes?

No. El cambio es completamente voluntario.

Los billetes de la serie B siguen teniendo validez legal, por lo que pueden utilizarse normalmente para realizar compras o pagos.

¿Qué billetes se pueden cambiar?

El mecanismo está habilitado para los siguientes cortes de la serie B:

Bs 10

Bs 20

Bs 50

Estos serán reemplazados por billetes de la serie A.

¿Qué necesitas para hacer el cambio?

El procedimiento es muy sencillo:

No necesitas formularios

No debes presentar ningún trámite adicional

Solo debes acudir a un banco con los billetes que deseas cambiar

El servicio es totalmente gratuito.

¿En qué bancos se puede hacer el cambio?

El canje puede realizarse en cualquier entidad financiera del país, además de las oficinas del Banco Central de Bolivia.

Esto significa que no necesitas ir a un banco específico ni ser cliente de la entidad.

¿Por qué se habilitó esta medida?

El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, explicó que la decisión busca evitar problemas cuando algunos comercios se niegan a recibir billetes de la serie B.

Además, la medida se relaciona con el siniestro aéreo ocurrido en El Alto, en el que parte de un lote de billetes fue sustraído, lo que llevó a reforzar los controles sobre ciertas piezas.

¿Todos los billetes de la serie B son válidos?

Sí. La serie B mantiene plena validez, excepto aquellos billetes que fueron sustraídos en el siniestro aéreo.

El Banco Central de Bolivia informó que esas piezas ya están plenamente identificadas y registradas.

Intentar usar uno de esos billetes podría generar problemas legales, ya que no tienen valor legal.

Hasta ahora, las autoridades reportaron:

40 personas detenidas por portar billetes inválidos

30 devoluciones voluntarias

¿Es probable recibir uno de esos billetes?

Según el Banco Central de Bolivia, la probabilidad es muy baja, ya que la mayoría de las piezas del lote sustraído ya fueron recuperadas mediante operativos policiales y verificaciones.

¿Se eliminará toda la serie B?

No. Las autoridades descartaron esa posibilidad porque actualmente existen alrededor de 500 millones de billetes de la serie B, entre los que ya circulan y los que aún están pendientes de entrega.

Anularlos implicaría un alto costo económico. Además, imprimir una nueva serie podría tardar hasta 2028 y requeriría una inversión aproximada de 41 millones de dólares.

¿Cómo verificar si un billete es válido?

El Banco Central de Bolivia habilitó dos herramientas para verificar billetes:

1. Verificador digital en la web del BCB

Solo debes ingresar el número de serie del billete y seleccionar el corte (Bs 10, Bs 20 o Bs 50).

2. Aplicación móvil “Billetes de Bolivia”

Disponible para teléfonos celulares y permite escanear el billete para comprobar si pertenece a un lote observado.

Estas plataformas fueron creadas para evitar que los billetes del accidente ingresen a circulación y brindar mayor seguridad a comerciantes y ciudadanos.

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