¿Te toca hoy? Cuarto día de pago del Bono PEPE: quiénes pueden cobrar

Hoy se cumple el cuarto día de pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). La Gestora Pública a través de las entidades bancarias continúa con la distribución de este apoyo económico destinado a mitigar los efectos de la inflación en las familias bolivianas más vulnerables.

Centros de atención

El pago de este bono se realiza de forma mensual (Bs 150) o acumulada, siguiendo un cronograma basado en el día de nacimiento del beneficiario. Las personas habilitadas para cobrar hoy son aquellas cuya fecha de nacimiento coincide con el día del mes en curso o días anteriores ya habilitados, es decir todos los que cumplen años el 29 de diferentes meses.

Para realizar el cobro, deben dirigirse a las entidades financieras autorizadas (como Banco Unión) con su Cédula de Identidad original y una fotocopia.

Para consultas sobre habilitación o el proceso, La Gestora dispuso los siguientes canales:

Plataformas de atención: Oficinas regionales de La Gestora a nivel nacional.

Página web: www.gestora.bo

Línea Gratuita: 800-10-10-70

WhatsApp: 77199342

El beneficio alcanza a beneficiarios del Bono Juana Azurduy, Juancito Pinto, Renta Dignidad (no rentistas) y bonos de discapacidad.

Mira la programación en Red Uno Play