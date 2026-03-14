¿Cómo estará el tiempo este sábado? Este es el reporte para las ciudades del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este sábado 14 de marzo una jornada marcada por tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en todo el territorio boliviano, con variaciones en intensidad según la región.

Occidente

En el occidente del país se prevé un clima inestable durante toda la jornada. En La Paz se registrarán tormentas eléctricas con temperaturas que oscilarán entre 8°C y 22°C, además de probabilidad de lluvias.

En El Alto se espera un comportamiento similar, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Por su parte, Oruro presentará tormentas eléctricas con temperaturas entre 6°C y 21°C, mientras que Potosí registrará valores entre 5°C y 19°C, ambos casos con probabilidad de precipitaciones.

Valles

En la región de los Valles se prevén tormentas eléctricas durante la tarde, aunque sin alta probabilidad de lluvias durante la jornada.

En Cochabamba se esperan temperaturas entre 12°C y 25°C, con tormentas eléctricas aisladas.

Mientras tanto, Sucre tendrá temperaturas entre 12°C y 23°C, con mayor probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde.

En Tarija se prevé una jornada con tormentas eléctricas y temperaturas que irán de 13°C a 26°C.

Oriente

En el oriente boliviano también se anticipa un día con tormentas eléctricas y lluvias.

En Santa Cruz de la Sierra se esperan lluvias durante la tarde y la noche, con temperaturas entre 21°C y 30°C.

Por su parte, Trinidad registrará tormentas eléctricas con una mínima de 23°C y máxima de 32°C, con probabilidad de lluvias por la tarde.

Finalmente, en Cobija se prevén tormentas eléctricas con temperaturas entre 22°C y 31°C, con probabilidad de lluvias durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde podrían presentarse descargas eléctricas.

Mira la programación en Red Uno Play