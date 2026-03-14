El dólar paralelo vuelve a moverse en Bolivia: así se cotiza este 14 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este sábado 14 de marzo una ligera variación al alza, de acuerdo con los datos publicados por plataformas digitales que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que refleja un pequeño ajuste en el valor de compra respecto al cierre de la jornada anterior.

La noche del viernes, el mismo sitio reportaba una cotización de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta, por lo que el registro de esta jornada muestra una leve variación en el comportamiento del tipo de cambio paralelo.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, también reporta un cambio moderado en la cotización del dólar. De acuerdo con su último reporte, la divisa se ubica en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su reporte del viernes, el mismo portal señalaba una cotización de Bs 9,29 tanto para la compra como para la venta, lo que evidencia un incremento moderado en el valor de la moneda estadounidense.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares, especialmente en contextos de demanda de la moneda extranjera.

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