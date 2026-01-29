El dólar paralelo rompe la barrera de los Bs 9 después de dos años

Las recientes medidas del Gobierno, encabezadas por la liberación de retiros de hasta $us 1.000 para pequeños ahorristas, han logrado "enfriar" la especulación, devolviendo un respiro a la moneda nacional frente al billete verde.

Pese al descenso en los tableros digitales y las pizarras de los librecambistas, la realidad en las calles es más compleja. Analistas advierten que nos encontramos ante una "estabilización parcial".

La pasada jornada de miércoles 28 de enero, el dólar en el mercado paralelo registro los 8.92 (BOB) a la compra, según plataformas digitales, mostrando un notable descenso de la moneda extranjera.

Según refieren el precio ha cedido porque la presión de la demanda se ha moderado, pero el flujo real de dólares en el sistema financiero aún no alcanza para cubrir la demanda total de importadores y del público general.

La inyección de confianza generada por el presidente Rodrigo Paz ha sido clave para este descenso. El compromiso de devolver progresivamente más de 2.600 millones de dólares "retenidos" durante gestiones pasadas ha desincentivado el acopio nervioso de divisas.

Sin embargo, el mercado interno todavía se encuentra en una etapa de transición donde la liquidez física no termina de normalizarse.

Los expertos en economía señalan que la recuperación total de la confianza dependerá de la continuidad y éxito de las siguientes fases de liberación de ahorros.

Mira la programación en Red Uno Play