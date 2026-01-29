TEMAS DE HOY:
Caso maletas Narcotráfico Menor da a luz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El dólar paralelo rompe la barrera de los Bs 9 después de dos años

Por primera vez en casi 24 meses, la cotización del dólar en el mercado paralelo de Bolivia ha bajado de los 9 bolivianos, marcando un punto de inflexión en la crisis de divisas que arrastra el país.

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 9:13

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Las recientes medidas del Gobierno, encabezadas por la liberación de retiros de hasta $us 1.000 para pequeños ahorristas, han logrado "enfriar" la especulación, devolviendo un respiro a la moneda nacional frente al billete verde.

Pese al descenso en los tableros digitales y las pizarras de los librecambistas, la realidad en las calles es más compleja. Analistas advierten que nos encontramos ante una "estabilización parcial".

La pasada jornada de miércoles 28 de enero, el dólar en el mercado paralelo registro los 8.92 (BOB) a la compra, según plataformas digitales, mostrando un notable descenso de la moneda extranjera.

Según refieren el precio ha cedido porque la presión de la demanda se ha moderado, pero el flujo real de dólares en el sistema financiero aún no alcanza para cubrir la demanda total de importadores y del público general.

La inyección de confianza generada por el presidente Rodrigo Paz ha sido clave para este descenso. El compromiso de devolver progresivamente más de 2.600 millones de dólares "retenidos" durante gestiones pasadas ha desincentivado el acopio nervioso de divisas.

Sin embargo, el mercado interno todavía se encuentra en una etapa de transición donde la liquidez física no termina de normalizarse.

Los expertos en economía señalan que la recuperación total de la confianza dependerá de la continuidad y éxito de las siguientes fases de liberación de ahorros.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD