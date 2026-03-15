Cívicos de Santa Cruz piden auditoría urgente por la calidad del combustible

La ciudad de Santa Cruz enfrenta nuevamente un escenario crítico debido al abastecimiento a los surtidores y la incertidumbre sobre el estado de los carburantes. Tras un breve periodo de ausencia, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz denunció la gravedad de la situación actual en las estaciones de servicio.

El líder cívico fue enfático al describir el panorama y las sospechas que circulan entre los transportistas y ciudadanos. “Luego de 3 días de ausencia de Santa Cruz, a mi retorno pude ver muchos surtidores totalmente colapsados con filas interminables. Nos han informado que sí hay combustible, pero nos han dicho que hay dudas, tremendas y profundas con el tema de la calidad", afirmó la autoridad.

Ante esta situación, la institución cívica plantea una hoja de ruta que incluye la apertura del mercado y la fiscalización técnica del suministro. Se proponen tres medidas urgentes: permitir la importación privada para garantizar el abastecimiento, realizar una auditoría técnica independiente sobre la calidad del producto y exigir transparencia total a la ANH y YPFB sobre las irregularidades reportadas.

Más allá de la logística, también indicó que existe una preocupación creciente por el impacto económico directo en el patrimonio de los usuarios. Se cuestiona severamente que el proceso de resarcimiento para los conductores afectados sea excesivamente lento, dejando a muchos propietarios en la indefensión tras sufrir averías mecánicas.

El sector espera que, en el transcurso de esta semana, el Gobierno central y las entidades estatales emitan una señal concreta de compensación.

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