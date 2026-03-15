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Economía

YPFB despacha 5 millones de litros de gasolina para garantizar abastecimiento en Santa Cruz

La estatal petrolera movilizó combustible desde la Refinería de Palmasola durante el fin de semana para garantizar el suministro en surtidores del departamento.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 12:50

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha programado para este domingo el despacho de dos millones de litros de gasolina destinados exclusivamente al departamento de Santa Cruz. Esta medida busca robustecer la disponibilidad del carburante en todos los surtidores de la región.

La logística de distribución se centraliza en las plantas de almacenaje de Palmasola y DISCAR SRL., siguiendo la planificación establecida por el Comité de Producción y Demanda. Con este movimiento de inventarios, se garantiza el suministro continuo tanto en la capital cruceña como en las zonas aledañas.

El operativo responde a una estrategia de estabilización que ya movilizó otros 3 millones de litros durante el día sábado. Las autoridades del sector energético confirmaron que los volúmenes actuales son suficientes para cubrir los requerimientos de transporte y producción del departamento.

Ante el flujo constante de información en plataformas digitales, la estatal petrolera instó a la población a no caer en alarmismos ni especulaciones sobre supuestos desabastecimientos. La institución enfatizó que la continuidad del servicio está plenamente resguardada bajo los cronogramas vigentes.

Finalmente, se certificó que el combustible entregado a las estaciones de servicio cumple estrictamente con las normativas técnicas y de calidad internacionales. YPFB indica que mantiene su compromiso de monitorear el mercado interno para asegurar que el producto llegue al consumidor final sin contratiempos.

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