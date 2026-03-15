¿A cuánto subió? Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 15 de marzo

El mercado informal de divisas en Bolivia presenta una dinámica de ajuste durante el inicio de este domingo. Los principales portales de monitoreo reflejan una estabilidad en los niveles alcanzados tras el cierre de la semana.

Sin embargo, de acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza hoy en Bs. 9.42 para la compra y Bs. 9.38 para la venta. Estas cifras representan un incremento significativo respecto al día de ayer, cuando el sitio reportaba la compra en Bs. 9.31 y la venta en Bs. 9.27.

Por su parte, el sitio especializado bolivianblue.net mantiene sus indicadores alineados con la tendencia máxima del mercado. En esta plataforma, el precio se sitúa este domingo en Bs. 9.42 para la compra y Bs. 9.38 para la venta.

Al comparar el comportamiento de ambos portales, se observa una similitud total en los valores actuales. Mientras que ayer existía una leve disparidad entre las fuentes, hoy el precio parece haberse unificado en el mercado paralelo.

Para el ciudadano, esta nivelación de precios sugiere una consolidación de la divisa por encima de la barrera de los 9.40 bolivianos. La atención se centra ahora en cómo reaccionará el flujo comercial a estos valores durante el resto del día.

https://www.reduno.com.bo/economia/el-dolar-paralelo-vuelve-a-moverse-en-bolivia-asi-se-cotiza-este-14-de-marzo-20263147234

La brecha con el tipo de cambio oficial continúa siendo el foco de análisis para economistas y ciudadanos. Este escenario dominical marca el punto de partida para las expectativas financieras de la próxima semana.

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