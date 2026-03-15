Riada en Abapó deja aisladas a más de cien familias y pone en riesgo 1.500 hectáreas de maíz

La emergencia en Abapó se intensifica tras una devastadora riada que ha dejado a múltiples familias y productores en una situación de vulnerabilidad extrema. El desborde de los cauces no solo ha aislado a la población, sino que amenaza con destruir el motor económico de esta zona agrícola.

Un comunario afectado describió la magnitud del desastre: “Alrededor de 150 familias y unas 1.500 hectáreas de producción de maíz, cultivadas al momento, no podemos acceder con drones ni tractores para fumigar; estarían en riesgo al no ser atendida la infraestructura carretera.

Hay una preocupación enorme porque estamos en una zona altamente productiva”.

La crisis se agrava por el colapso de los servicios básicos, ya que varias zonas carecen de agua potable y los caminos intransitables impiden el flujo de asistencia. Esta parálisis logística mantiene en vilo a los damnificados, quienes dependen de la rehabilitación de rutas para recibir insumos esenciales.

Sobre las carencias inmediatas, el reporte de los habitantes es contundente: “Lo que más le falta a la gente es atención médica y agua potable. Recién esta mañana dos cisternas llegaron, el gobierno municipal no pudo restablecer el agua potable, es lo más crítico”.

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