Transitabilidad en Bolivia: Conozca los tramos cerrados y las rutas con desvíos este 15 de marzo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre el estado de las vías para hoy, advirtiendo severas interrupciones en los departamentos de Santa Cruz y Pando. Las condiciones climáticas y conflictos sociales han obligado al cierre total de tramos clave para la conectividad nacional.

En Santa Cruz, el tramo entre San Lorenzo y Salinas se encuentra no transitable debido a una inundación registrada en el puente San Miguelito. Por otro lado, la ruta Puente Río Seco - Abapó permite el paso con extrema precaución a través de un solo carril habilitado.

El departamento de Pando enfrenta una situación crítica en la Rotonda 0018, donde se registra un bloqueo por motivos sociales. Esta medida de presión se concentra en las cercanías de las comunidades de Santa Fé y Villa Rojas, impidiendo el flujo vehicular de forma total.

Asimismo, la transitabilidad en el mismo departamento, pero en las rutas Conquista - El Sena y Km 185 - La Floresta se mantiene condicionada por obras de construcción vigentes. La ABC recomienda a los conductores utilizar los desvíos habilitados y moderar la velocidad para evitar accidentes en estas zonas.

Para mitigar riesgos, las autoridades han puesto a disposición la línea de WhatsApp 71219232 para consultas en tiempo real. Es fundamental que los conductores verifiquen el estado de las rutas antes de emprender viajes interdepartamentales durante esta jornada.

Imagen: ABC.

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