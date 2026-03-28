Conozca el estado de las carreteras en los nueve departamentos del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte detallado sobre el estado de los más de 15.000 kilómetros que conforman la Red Vial Fundamental. En este informe se destacan puntos críticos donde la circulación ha sido interrumpida totalmente debido a fenómenos naturales y tensiones sociales.

Cierres críticos en Santa Cruz y La Paz

En el departamento de Santa Cruz, el tramo entre San Lorenzo y Salinas se encuentra actualmente intransitable por una inundación registrada en el puente San Miguelito. De igual forma, el sector del Cruce 0010 (Guabirá) hacia Portachuelo presenta un bloqueo por motivos sociales que impide el paso de vehículos en el viaducto 2.

La situación en el occidente también presenta complicaciones graves, específicamente en la ruta que conecta Calajahuira con Pongo, en el departamento de La Paz. En este sector se ha reportado la pérdida total de la plataforma vial, lo que hace imposible la circulación segura para cualquier tipo de motorizado.

Restricciones horarias y evaluaciones técnicas

Por su parte, el departamento de Beni enfrenta una restricción vehicular en el tramo Santo Domingo - Monte Grande mientras el trazo se mantiene bajo evaluación técnica. Asimismo, en Cochabamba se ha implementado un horario de restricción entre Llavini y Bombeo, prohibiendo el tráfico desde las 9:00 a.m. hasta las 17:00 p.m.

Tramos transitables con precaución y desvíos

Existen también rutas que, aunque transitables, requieren extrema precaución por parte de los conductores debido a la presencia de desvíos habilitados por obras. En Pando, los sectores de La Floresta y la ruta Conquista - El Sena operan bajo esta modalidad debido a trabajos de construcción activos en la zona.

Tarija presenta una situación similar en el tramo Entre Ríos - Tacuarandi, donde se realizan tareas de limpieza de emergencia en el sector San Simón. La ABC recomienda a los usuarios respetar la señalización provisional y los límites de velocidad para evitar accidentes en estos puntos de intervención.

Canales de información y emergencias

Para mantener un flujo de información constante, las autoridades han habilitado el portal web oficial y una línea de WhatsApp para reportar cualquier nueva contingencia. El Ministerio de Obras Públicas coordina estos esfuerzos de conservación vial con el objetivo de rehabilitar los tramos afectados a la brevedad posible.

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