ABC ejecuta trabajos de emergencia para rehabilitar el tramo La Angostura – Samaipata

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó un operativo de emergencia en el sector Petacas para intervenir los daños causados por las recientes precipitaciones pluviales. Las labores se concentran en el tramo que une La Angostura con Samaipata en el departamento de Santa Cruz, donde se han registrado deslizamientos de rocas y acumulación de mazamorra sobre la plataforma asfáltica.

De acuerdo al comunicado emitido en las redes sociales de la ABC, el personal técnico y la maquinaria pesada trabajan intensamente en la remoción de escombros para restablecer la transitabilidad en esta ruta estratégica hacia Cochabamba. Debido a la magnitud de los sedimentos, se han priorizado las tareas de limpieza en los puntos críticos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Como consecuencia directa de estas labores, la Policía dispuso el cierre temporal de la vía, lo que mantiene a decenas de vehículos varados en la tranca de Angostura desde el mediodía de este viernes. Conductores de transporte pesado y liviano reportan largas filas a la espera de que las autoridades habiliten nuevamente el paso hacia los valles cruceños.

Foto: Facebook Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La estatal de caminos recomendó a la población transitar con suma precaución y respetar estrictamente la señalización preventiva instalada en el área de trabajo. Asimismo, se instó a los transportistas a no exceder los límites de carga permitidos para evitar incidentes adicionales en esta zona de compleja topografía montañosa.

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