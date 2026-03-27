Felcn interviene hangar en El Trompillo tras supuesta partida irregular de avioneta

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó el allanamiento del hangar 116 en el aeropuerto El Trompillo tras reportarse el despegue de una avioneta que evadió los protocolos de seguridad. Esta intervención se realizó bajo la coordinación del Ministerio Público, la DGAC y Naabol para determinar las fallas operativas que permitieron la salida de la aeronave este jueves.

En el interior del recinto, los agentes hallaron dos avionetas con irregularidades, incluyendo una matrícula inexistente y otra unidad en mantenimiento sin identificación oficial. Debido a que el establecimiento operaba sin los permisos correspondientes para servicios técnicos, la fiscalía ordenó el secuestro inmediato de los activos y el precintado del inmueble.

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