Continúan los operativos: Felcn traslada sus investigaciones a Guarayos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha intensificado sus operativos, extendiendo los allanamientos desde la capital cruceña hacia las provincias del departamento. El director de la Felcn Santa Cruz, Tcnl. Nelson Campos, afirmó que se seguirá trabajando sobre cualquier inmueble que presente antecedentes, vínculos o información relevante para la investigación con vínculos de narcotráfico.

En la intervención de hoy, los efectivos policiales se desplazaron hasta la provincia de Ascensión de Guarayos para registrar el salón de eventos y balneario La Glorieta. Según el jefe policial, se ha tramitado una orden de allanamiento específica para este recinto con el fin de recolectar evidencias que sustenten el caso actual.

Durante la requisa en dicho inmueble, las autoridades procedieron al secuestro de un dispositivo DVR y diversa documentación que servirá de respaldo para las investigaciones en curso. “No se ha podido encontrar ningún indicio referido a delito de narcotráfico o algún otro que pueda vincular a este”, aclaró Campos respecto a los resultados inmediatos en ese domicilio.

Pese a no hallar sustancias ilícitas en este punto, los actos investigativos continuarán bajo un marco de transparencia y coordinación con el Ministerio Público. En este sentido, indicó que la Felcn mantendrá el servicio de seguridad en los inmuebles intervenidos hasta que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) complete el trámite de recepción oficial.

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