Bolivia presente ante el mundo: Bibi Urquidi brilla en foro internacional en EE.UU.

Bolivia dijo presente en uno de los escenarios más importantes del debate global. La primera dama, Bibi Urquidi, participó este 24 y 25 de marzo en una cumbre internacional en Estados Unidos, llevando la voz del país a un espacio donde convergen líderes de distintas partes del mundo.

El encuentro, impulsado por Melania Trump, se desarrolla en escenarios emblemáticos como la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos, reuniendo a representantes de 45 países para debatir sobre tecnología, educación y niñez.

En ese contexto, Bolivia no pasó desapercibida. Urquidi intervino en inglés, en una exposición transmitida a nivel internacional, donde puso sobre la mesa una realidad que aún desafía a millones: la brecha digital.

“La tecnología no puede convertirse en una nueva forma de exclusión. Debe ser un puente hacia la igualdad”, afirmó, en un mensaje que conectó con el espíritu del evento.

La cumbre marcó además el lanzamiento de la iniciativa “Fostering the Future Together”, enfocada en impulsar oportunidades para las nuevas generaciones a través de la innovación y la educación.

Durante su participación, la representante boliviana destacó que el debate sobre inteligencia artificial no puede ignorar las desigualdades básicas que aún persisten en países como Bolivia.

“Para miles de niños, jóvenes y mujeres, el reto no es cómo usar las tecnologías del futuro, sino si alguna vez podrán acceder a ellas”, subrayó.

Urquidi también expuso los esfuerzos que se impulsan desde el país para cerrar esa brecha, mencionando programas como One Laptop Per Child, además de iniciativas como “Educa Bolivia” y “Aulas Conectadas”, orientadas a ampliar el acceso a herramientas digitales.

En su mensaje final, dejó en claro que el desafío es urgente y colectivo: gobiernos, sector privado y sociedad deben trabajar juntos para garantizar igualdad de oportunidades.

“En países donde aún faltan las herramientas más básicas, cerrar la brecha digital no es secundario, es esencial”, concluyó.

Más allá del contenido, su intervención también generó repercusión por su manejo del idioma y la firmeza del mensaje, consolidando la presencia de Bolivia en un escenario internacional donde el futuro digital está en juego.

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