Paz plantea aprovechar múltiples vías de conexión y no centrarse en el enfoque político del mar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó una nueva visión estratégica sobre el acceso y desarrollo marítimo del país, asegurando que Bolivia debe mirar más allá del enfoque tradicional sobre el mar y apostar por la integración regional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario señaló que desde Puerto Quijarro se impulsa un modelo basado en el flujo marítimo para conectar los ríos bolivianos con el Atlántico y el Pacífico.

“Dejamos atrás el uso político del mar para intereses personales y construimos puentes de integración con nuestras cinco fronteras”, escribió.

“Bolivia tiene muchos mares”

En su mensaje, Paz destacó que el país no debe limitar su visión a una sola salida marítima, sino aprovechar múltiples vías de conexión para el desarrollo económico.

“Bolivia no solo tiene un mar, sino que tenemos muchos mares para desarrollar y crecer”, afirmó.

El presidente también subrayó que esta estrategia permitirá potenciar la economía nacional y fortalecer a las Fuerzas Armadas, en el marco de una política de defensa y aprovechamiento de recursos.

Integración como eje de desarrollo

El mandatario enfatizó que la integración regional será clave para el crecimiento del país, apostando por una conexión activa con los países vecinos.

“Siempre hay un mejor futuro que el pasado”, concluyó.

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