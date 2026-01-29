TEMAS DE HOY:
¡Atención, rentistas!: Senasir confirma cuándo y dónde se pagará el beneficio de enero

El pago correspondiente a enero comenzará el 2 de febrero y se realizará a través de las agencias del Banco Unión en todo el país.

Jhovana Cahuasa

29/01/2026 6:57

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente que, a partir del próximo lunes 2 de febrero, se dará inicio al pago de las rentas correspondientes al mes de enero de 2026.

Esta medida busca garantizar que todos los rentistas y derechohabientes del país cuenten con sus recursos de manera oportuna y organizada.

Puntos de cobro y requisitos esenciales

Para esta jornada de pagos, se ha habilitado la red de agencias del Banco Unión en todo el territorio nacional. Los beneficiarios deben presentarse portando únicamente dos documentos indispensables: su Cédula de Identidad vigente y su última boleta de pago.

Se recomienda a la población asistir respetando las normas de cortesía y seguridad en las entidades financieras.

