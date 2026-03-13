Del Che a Marset: Bolivia, el histórico epicentro de caídas de los fugitivos más buscados del mundo

Bolivia ha vuelto a situarse en el foco de la prensa internacional. Con la captura de Sebastián Marset este marzo de 2026, el país ratifica una tendencia histórica: su geografía, situada en el corazón de Sudamérica, ha servido tanto de refugio como de escenario final para algunos de los criminales y personajes más buscados de la historia contemporánea.

Del "Carnicero de Lyon" al "Rey de la Cocaína"

La historia boliviana de capturas internacionales es diversa y compleja. En 1983, el país cerró uno de los capítulos más oscuros de la posguerra europea con la entrega de Klaus Barbie. El criminal nazi, que vivió décadas bajo el alias de Klaus Altmann, fue extraditado a Francia tras ser descubierto colaborando con regímenes de facto locales.

Klaus Barbie, eoficial nazi conocido como "el carnicero de Lyon". Foto: archivo.

Apenas cinco años después, en 1988, el Estado boliviano logró desarticular el imperio de Roberto Suárez Gómez. El denominado "Rey de la Cocaína", cuya fortuna y flota de aviones llegaron a rivalizar con el Estado mismo, terminó sus días de poder tras un operativo en el Beni que lo llevó directamente a la cárcel de San Roque.

Roberto Suárez Gómez fue capturado por autoridades bolivianas en 1988. Foto: Tiempo Argentino.

El destino final de las guerrillas

El siglo XX también dejó marcada la historia boliviana con la captura de figuras ideológicas. En 1967, el mundo puso sus ojos en la pequeña localidad de La Higuera tras la captura y posterior ejecución de Ernesto "Che" Guevara, un evento que cambió el curso de la geopolítica regional.

Che Guevara, el 9 de octubre de 1967. Foto: Félix Ismael Rodríguez.

Junto a él, cayó el intelectual francés Régis Debray, cuya captura y posterior juicio en Camiri desataron una movilización diplomática global liderada por el entonces presidente francés Charles de Gaulle.

Régis Debray fue capturado por el ejército boliviano en abril de 1967. Foto: @Facu_________3

El caso Marset: Un cierre en 2026

La reciente caída de Sebastián Marset cierra un ciclo de casi tres años de persecución transnacional. Tras evadir el cerco policial en Santa Cruz a mediados de 2023, la estructura del uruguayo finalmente colapsó ante la persistencia de los operativos locales y la cooperación de inteligencia regional.

Traslado de Marset. Foto: Red Uno.

Este recuento demuestra que, ya sea por operativos de selva, inteligencia urbana o presión diplomática, Bolivia ha sido el punto final para fugitivos que, en su momento, parecieron inalcanzables para la justicia de sus propios países o de tribunales internacionales.

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