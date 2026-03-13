Experto destaca operativo “de precisión” en captura de Marset

El experto en Seguridad, Omar Durán, destacó este viernes la precisión del operativo que permitió la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, señalando que se trató de un trabajo de inteligencia coordinado a nivel internacional.

“Se han utilizado mecanismos de inteligencia y técnicas de operación que permitieron realizar un trabajo conjunto para que Marset sea capturado como ocurrió. Ha sido un trabajo prácticamente de cirujano, porque no se ha disparado ni un solo cartucho y no hubo heridos ni muertos durante la captura”, señaló.

Sostuvo que el procedimiento fue ejecutado con rapidez y sin enfrentamientos, lo que evidencia una planificación detallada por parte de las fuerzas de seguridad.

El experto explicó que el operativo fue posible gracias a la cooperación entre la Policía Boliviana y organismos internacionales, entre ellos la Drug Enforcement Administration (DEA), además del intercambio de información con autoridades de la región.

Durán recordó que el narcotraficante había logrado mantenerse prófugo desde 2023, lo que —según su criterio— demuestra que contaba con redes de apoyo e información que le permitían evadir los operativos.

También indicó que la detención representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, aunque advirtió que el problema no termina con la captura de una sola persona o un pequeño grupo, debido a las conexiones que suelen tener ese tipo de grupos irregulares.

Mira la programación en Red Uno Play