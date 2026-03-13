Analista advierte posibles represalias tras caída de Marset

La captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, podría desencadenar reacciones dentro de la estructura criminal que lideraba, por lo que se requieren medidas preventivas de seguridad, advirtió el analista en seguridad y defensa Jorge Santisteban.

El experto explicó que la operación que permitió su aprehensión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y la Drug Enforcement Administration (DEA), a partir de labores de inteligencia desarrolladas en la región.

Según Santisteban, el operativo se desarrolló sin enfrentamientos debido a que Marset decidió no resistirse cuando fue rodeado por las fuerzas de seguridad.

El analista alertó que, pese a la captura del presunto líder criminal, la estructura de la organización aún permanece activa, lo que obliga a reforzar acciones preventivas por parte de las autoridades.

“Ha caído la cabeza de la organización, pero la estructura sigue intacta y se deben tomar medidas de pacificación y control para evitar reacciones o crisis internas dentro del grupo criminal”, señaló.

Santisteban también advirtió sobre la posibilidad de represalias vinculadas a la organización brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), que mantiene presencia en varios países de la región.

“En Bolivia hay más de 200 personas vinculadas a estas redes entre sicarios, inversores y operadores del crimen organizado, por lo que se deben tomar acciones preventivas para evitar represalias o enfrentamientos”, explicó.

El especialista indicó que el proceso judicial de Marset podría involucrar a varios países, entre ellos Estados Unidos, que también lo requiere por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

Mira la programación en Red Uno Play