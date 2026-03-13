Analista advierte posibles represalias tras caída de Marset

La captura del narcotraficante podría generar reacciones dentro de la estructura criminal que operaba en la región.
13/03/2026 11:39
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La captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, podría desencadenar reacciones dentro de la estructura criminal que lideraba, por lo que se requieren medidas preventivas de seguridad, advirtió el analista en seguridad y defensa Jorge Santisteban.
El experto explicó que la operación que permitió su aprehensión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y la Drug Enforcement Administration (DEA), a partir de labores de inteligencia desarrolladas en la región.
Según Santisteban, el operativo se desarrolló sin enfrentamientos debido a que Marset decidió no resistirse cuando fue rodeado por las fuerzas de seguridad.
El analista alertó que, pese a la captura del presunto líder criminal, la estructura de la organización aún permanece activa, lo que obliga a reforzar acciones preventivas por parte de las autoridades.
“Ha caído la cabeza de la organización, pero la estructura sigue intacta y se deben tomar medidas de pacificación y control para evitar reacciones o crisis internas dentro del grupo criminal”, señaló.
Santisteban también advirtió sobre la posibilidad de represalias vinculadas a la organización brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), que mantiene presencia en varios países de la región.
“En Bolivia hay más de 200 personas vinculadas a estas redes entre sicarios, inversores y operadores del crimen organizado, por lo que se deben tomar acciones preventivas para evitar represalias o enfrentamientos”, explicó.
El especialista indicó que el proceso judicial de Marset podría involucrar a varios países, entre ellos Estados Unidos, que también lo requiere por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
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