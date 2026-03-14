Familia de menor captada en video niega robo y devuelve las tarjetas de telefonía en Tiquipaya

Luego de que se difundieran masivamente las imágenes de una cámara de seguridad frente al mercado central de Tiquipaya, la familia de la menor de edad involucrada rompió el silencio. Los padres de la niña se presentaron públicamente para aclarar que el incidente no se trató de un acto delictivo planificado, sino de un descuido involuntario.

La versión de la familia

Según el descargo de los progenitores, la niña tomó el lote de tarjetas de crédito telefónico en un momento de distracción, sin que la madre —quien se encontraba realizando una consulta en el kiosco— lo notara. Insistieron en que bajo ninguna circunstancia la menor fue utilizada o instruida para cometer un ilícito.

Los padres afirmaron que no se trató de un robo, simplemente fue algo que no fue malintencionado por parte de una niña, visiblemente afectados por la interpretación que se le dio al video en las redes sociales.

Devolución y disculpas

Para respaldar su versión y enmendar el error, la familia informó que se dirigieron al negocio afectado el pasado jueves, cerca de las 21:30, para tomar contacto con la propietaria. En dicho encuentro, hicieron la devolución intacta de las tarjetas y ofrecieron las disculpas correspondientes por los inconvenientes causados.

Con este acercamiento, la familia busca frenar la ola de críticas que se desató tras la viralización del video, reiterando que la situación fue un hecho fortuito propio de la curiosidad de una menor y no un esquema de robo bajo modalidad de distracción como se sospechó inicialmente.

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