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¡No te lo pierdas! Este domingo es el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz

El evento es organizado por el Órgano Electoral Plurinacional y será transmitido por las pantallas de Red Uno de Bolivia y todas sus plataformas digitales.  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/03/2026 21:49

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A pocos días de las elecciones subnacionales 2026, los candidatos a la Alcaldía participarán en un debate público organizado por el Órgano Electoral Plurinacional, un espacio en el que presentarán sus propuestas y responderán preguntas sobre los principales desafíos de la ciudad.

El encuentro se realizará este domingo 15 de marzo a las 21:00 y será transmitido por las pantallas de Red Uno de Bolivia, permitiendo que la ciudadanía siga de cerca las ideas y compromisos de quienes aspiran a dirigir el municipio.

Durante el debate, los postulantes tendrán la oportunidad de confrontar sus propuestas cara a cara, explicar sus planes de gestión y responder interrogantes sobre temas de interés para la población.

Bloque 1

En el primer bloque participarán los candidatos de las siguientes organizaciones políticas:

  • NGP: Paola Cronembold
  • FE: Soo Hyun Chung
  • Patria Unidos: Alfredo Solares 
  • Santa Cruz Para Todos: Angélica Sosa 
  • Movimiento Tercer Sistema (MTS): Félix Oros
  • VOS: Manuel Saavedra

Bloque 2

En el segundo bloque estarán los postulantes de:

  • A-UPP: Orlando Peña
  • Todos: Carlos Subirana
  • Unión Democracia y Unidad: Rosario Schamisseddine
  • Primero Santa Cruz: Gary Añez
  • Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rafael Quinteros
  • Frente de Unidad Nacional: Federico Morón 

Mira la programación en Red Uno Play

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