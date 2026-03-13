¡No te lo pierdas! Este domingo es el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz

El evento es organizado por el Órgano Electoral Plurinacional y será transmitido por las pantallas de Red Uno de Bolivia y todas sus plataformas digitales.
13/03/2026 21:49
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A pocos días de las elecciones subnacionales 2026, los candidatos a la Alcaldía participarán en un debate público organizado por el Órgano Electoral Plurinacional, un espacio en el que presentarán sus propuestas y responderán preguntas sobre los principales desafíos de la ciudad.
El encuentro se realizará este domingo 15 de marzo a las 21:00 y será transmitido por las pantallas de Red Uno de Bolivia, permitiendo que la ciudadanía siga de cerca las ideas y compromisos de quienes aspiran a dirigir el municipio.
Durante el debate, los postulantes tendrán la oportunidad de confrontar sus propuestas cara a cara, explicar sus planes de gestión y responder interrogantes sobre temas de interés para la población.
Bloque 1
En el primer bloque participarán los candidatos de las siguientes organizaciones políticas:
Bloque 2
En el segundo bloque estarán los postulantes de:
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