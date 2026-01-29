¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este jueves 29 de enero tras la devolución de divisas

Según datos emitidos la noche de este jueves 29 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.00 (BOB) y un precio de compra de 9.08 (BOB).

Las cifras representan una disminución respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo llegó a cotizarse en 9,20 bolivianos para la venta y 9,28 bolivianos para la compra.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este jueves a la compra en 9.04 (BOB) y 9.06 (BOB) para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dado que las restricciones al acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales limitan su disponibilidad.

Según especialistas la baja se debería al anuncio realizado por el Gobierno sobre la activación de la primera fase de divisas, permitiendo retiros de hasta $us 1.000 para restaurar la confianza en el sistema financiero.

Esta medida, según el Presidente Rodrigo Paz, que en su etapa inicial beneficia a más de 75.000 familias ahorristas, busca inyectar liquidez al mercado interno y poner fin a las restricciones que afectaron al país en años anteriores.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

