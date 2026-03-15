El boliviano Nataniel Bruun gana una etapa en el Rally Safari de Kenia

El piloto nacional se impuso en la jornada del sábado en la categoría WRC3 de una de las carreras más duras del Campeonato Mundial de Rally.

El piloto boliviano Nataniel Bruun logró una destacada actuación en el Rally Safari de Kenia, una de las pruebas más exigentes del Campeonato Mundial de Rally (WRC), al ganar la etapa del sábado en la categoría WRC3.

La competencia, que comenzó el jueves y finalizará este domingo, volvió a demostrar su dureza con tramos caracterizados por barro, agua, piedras sueltas y grandes pozos, condiciones que provocaron numerosos abandonos incluso entre pilotos experimentados.

En medio de ese exigente escenario, Bruun mantuvo un ritmo sólido y completó la jornada sin mayores inconvenientes, registrando el mejor tiempo del día en su categoría con 1 hora, 22 minutos, 16 segundos y 5 décimas.

El boliviano superó por más de ocho minutos al keniano Nikhil Sachania (1:30:35.8) y por más de nueve minutos al griego George Vasilakis (1:31:41.3).

El desempeño del piloto nacional también incluyó la victoria en el tramo P17 “Oserengoni 1”, donde logró una ventaja de 1 minuto y 45 segundos sobre su inmediato perseguidor.

Sin embargo, la competencia no estuvo exenta de dificultades. Problemas técnicos y una salida de camino en la primera jornada obligaron a Bruun a abandonar los dos tramos iniciales, lo que derivó en penalizaciones que afectaron su posición en la clasificación general.

Tras tres jornadas de competencia, el piloto boliviano se ubica cuarto en la clasificación general de la WRC3, con un tiempo acumulado de 4 horas, 42 minutos, 43 segundos y 2 décimas.

La clasificación es liderada por el griego George Vasilakis, seguido por el keniano Nikhil Sachania y el indio Naveen Puligilia.

El Rally Safari de Kenia concluirá este domingo con los últimos cuatro tramos cronometrados, entre ellos el sector de Hell’s Gate, uno de los más rápidos y espectaculares del recorrido africano, donde se definirá la clasificación final de una de las carreras más duras del calendario mundial.

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