La Copa Sudamericana quedó servida para un posible Boca vs River histórico

La Copa Sudamericana 2026 quedó completamente revolucionada tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El motivo: Boca Juniors y River Plate quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro y podrían protagonizar un explosivo Superclásico en semifinales.

La posibilidad ya enciende la expectativa de millones de hinchas en toda Sudamérica, especialmente porque Boca llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y ahora buscará revancha en la Sudamericana.

El camino de River

River Plate comenzará directamente desde los octavos de final tras terminar primero en su grupo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

Si supera esa fase, en cuartos de final podría medirse con:

Olimpia de Paraguay

Independiente Medellín de Colombia

o Vasco da Gama de Brasil

El camino de Boca

Boca, en cambio, deberá arrancar desde los playoffs tras terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

El Xeneize enfrentará primero a O’Higgins de Chile y, si logra avanzar, jugará los octavos de final contra Recoleta de Paraguay.

Boca y River podrían volver a cruzarse en una semifinal internacional. Foto archivo EFE.

En unos hipotéticos cuartos de final, Boca podría cruzarse con rivales de máxima exigencia como:

Bolívar de Bolivia

Gremio de Brasil

São Paulo

¿Cuándo podrían enfrentarse Boca y River?

Según el cuadro definido por Conmebol, el Superclásico solo podría darse en semifinales.

Para que eso ocurra, ambos clubes deberán superar todas sus llaves previas, algo que no será sencillo debido al alto nivel de los rivales que aparecen en el camino.

Sin embargo, la sola posibilidad ya disparó la expectativa entre hinchas, medios y redes sociales, donde muchos comenzaron a imaginar otra serie histórica entre los dos gigantes del fútbol argentino.

Cómo quedó armado el torneo

El sorteo definió el cuadro completo rumbo a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

River llegó a octavos como líder de grupo, mientras que Boca ingresó desde la Libertadores tras quedar tercero en su zona.

La estructura del torneo permite cruces entre equipos del mismo país y no impide enfrentamientos entre clubes que ya hayan coincidido previamente en otras fases.

Ahora, el continente entero queda a la espera de que ambos gigantes hagan su parte para concretar un Superclásico internacional que promete paralizar al fútbol sudamericano.

Mira la programación en Red Uno Play