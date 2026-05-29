Miguelito se roba el show en Santos y “Cuca” ya lo tiene como su favorito

Miguel Terceros sigue dando de qué hablar en el fútbol brasileño. El joven talento boliviano fue una de las grandes figuras de Santos en los últimos encuentros y recibió elogios directos del entrenador Alexi Stival, más conocido como “Cuca”, quien destacó el crecimiento futbolístico del mediocampista nacional.

En el duelo frente a Gremio, Miguelito fue ubicado en el mediocampo como creador de juego y enganche, una posición en la que mostró toda su calidad, visión y capacidad ofensiva.

Tras el partido, el estratega brasileño no ocultó su satisfacción por el rendimiento del boliviano.

“Fue lindo ver a Miguelito jugar de 10. Estuvo muy bueno el partido que hizo junto con Bontempo y Gabriel. Si se daba la victoria hoy estaríamos hablando eufóricos del equipo del Santos y de los chicos que tocan la pelota”, expresó “Cuca” en conferencia de prensa.

El entrenador también destacó el desempeño de Miguelito en la victoria 3-0 sobre Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, resultado que aseguró la clasificación del conjunto paulista a los octavos de final.

Según explicó el DT, una de las claves para potenciar al futbolista boliviano fue darle confianza y ubicarlo en una posición donde pueda explotar mejor sus cualidades ofensivas.

“A Miguel le he dado confianza, pero sobre todo posicionamiento para que tenga la ubicación adecuada para encarar las jugadas y no tenga que jugar de espaldas. Aprovechó muy bien el segundo tiempo”, afirmó.

“Cuca” además reveló que Miguelito ya no está siendo utilizado únicamente por las bandas, como ocurría habitualmente, sino que ahora cumple funciones más cercanas al clásico número 10.

“No solo estamos usando a Miguel por la banda derecha como jugaba allá en Bolivia. Él está jugando de 10. Hizo un gran partido contra Gremio y hoy también tuvo un buen rendimiento”, sostuvo el técnico de Santos.

Miguelito volvió a ser titular y tuvo participación directa en una de las jugadas más importantes del encuentro, confirmando el gran momento que atraviesa en el fútbol brasileño y despertando ilusión entre los hinchas del Santos.

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