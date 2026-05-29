Alerta: así es la lesión de Neymar que amenaza con dejarlo fuera del Mundial

La selección de Brasil encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 luego de confirmarse que Neymar atraviesa una lesión más delicada de lo esperado. El atacante del Santos fue sometido a nuevos estudios médicos durante la concentración de la Canarinha y el resultado dejó preocupación en todo el país.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó que el futbolista presenta una lesión muscular de grado dos en el gemelo, situación que demandará entre dos y tres semanas de recuperación. La molestia se originó el pasado 17 de mayo durante un partido entre Santos y Coritiba.

Una lesión muscular de grado dos significa una rotura parcial de las fibras del músculo. Este problema suele provocar dolor intenso, inflamación y dificultad para realizar movimientos normales, especialmente en esfuerzos físicos de alta exigencia. En el caso de Neymar, la lesión está ubicada en el gemelo, una zona clave para la velocidad, los cambios de dirección y la potencia al correr.

Inicialmente, Santos había informado que el delantero solamente sufría un edema leve, lo que generó optimismo sobre una rápida recuperación. Sin embargo, los nuevos estudios realizados por la Confederación Brasileña de Fútbol mostraron un diagnóstico diferente y encendieron la preocupación dentro del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Debido a esta situación, Neymar quedó descartado para los amistosos frente a Panamá y Egipto, mientras la selección seguirá evaluando día a día su evolución física. El principal objetivo es que pueda llegar en condiciones al debut mundialista de Brasil ante Marruecos el próximo 13 de junio.

La noticia generó incertidumbre en la concentración brasileña, especialmente porque Neymar había sido incluido en la lista definitiva pese a las dudas físicas. Incluso el capitán Casemiro expresó públicamente su deseo de que el delantero logre recuperarse a tiempo, destacando la importancia que tiene dentro del plantel.

Ahora comienza una verdadera carrera contrarreloj para el máximo referente ofensivo de Brasil. Con el Mundial cada vez más cerca, toda la atención estará puesta en la recuperación del atacante y en la posibilidad de verlo nuevamente liderando a la Canarinha en una Copa del Mundo.

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