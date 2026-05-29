Miguelito y el Santos ya tienen rival en octavos de la Sudamericana: ¿de quién se trata?

El Santos de Brasil, donde juega el boliviano Miguel Terceros, ya tiene definido el rival que enfrentará en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto paulista logró avanzar a la siguiente ronda luego de terminar segundo en el Grupo D con siete unidades.

En la etapa de grupos, Miguel Terceros tuvo actuaciones determinantes para que el equipo brasileño consiguiera la clasificación, especialmente en las jornadas finales donde Santos aseguró su presencia en la fase eliminatoria del certamen continental.

El próximo adversario del cuadro paulista será Universidad Central de Venezuela, equipo que llegó a esta instancia tras finalizar tercero en el Grupo H de la Copa Libertadores, por detrás de Rosario Central e Independiente del Valle.

El partido de ida se disputará el 22 de julio en territorio venezolano desde las 20:00, mientras que la revancha quedó programada para el 29 del mismo mes en el mismo horario.

Con el boliviano como una de sus piezas importantes en ofensiva, Santos buscará seguir avanzando en la Copa Sudamericana y acercarse a los cuartos de final del torneo.

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