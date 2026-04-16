Duelo clave: Blooming visita a Bragantino con la urgencia de ganar

Blooming visita este jueves a RB Bragantino desde las 20:30 (hora Bolivia) en el estadio Cícero de Souza Marques, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana.

El conjunto cruceño llega a este compromiso tras igualar 1-1 en su debut ante River Plate, resultado que le permitió sumar su primer punto en el certamen. Por su parte, el equipo brasileño viene de caer 0-1 frente a Carabobo, por lo que buscará recuperarse en condición de local.

El partido enfrenta a dos equipos necesitados, ya que ninguno ha logrado ganar en el grupo. Bragantino es colero sin unidades, mientras que Blooming se ubica penúltimo con un punto, por lo que una victoria puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la clasificación.

En cuanto al panorama del grupo, ambos clubes saben que deben sumar con urgencia para no quedar relegados, en una serie donde River Plate aparece como uno de los principales candidatos.

Blooming intentará hacerse fuerte fuera de casa y dar el golpe ante un rival brasileño que también llega presionado, en un duelo que promete intensidad y mucha necesidad de puntos.

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