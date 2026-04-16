Cae segundo ‘motoladrón’ en Cochabamba y vecinos denuncian ola de inseguridad

La Policía aprehendió este jueves al segundo integrante de una dupla de “motoladrones” que operaba en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. El sujeto se encontraba prófugo y fue capturado tras un operativo de seguimiento.

De acuerdo con los antecedentes, ambos implicados estarían vinculados a una serie de robos cometidos en inmediaciones del puente peatonal que conecta la avenida Humboldt con la avenida Costanera, donde habrían actuado de forma reiterada.

Los vecinos denunciaron que los delincuentes utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas durante los asaltos. “Hace unos días a un conocido lo asaltaron en la zona, mostraban el arma y por miedo entregaban todas sus pertenencias”, relató un vecino.

Otro testimonio señaló que los robos eran constantes y afectaban incluso a estudiantes. “Jovencitos de la universidad han sufrido robos, tenían el arma en la mano”, afirmó otro residente.

Los vecinos también cuestionó la falta de seguridad en el área, señalando que una oficina de Seguridad Ciudadana del municipio, ubicada en la zona, no estaría en funcionamiento y, según denuncias vecinales, habría sido utilizada como escondite por delincuentes.

El caso se da en el marco de un operativo policial realizado la noche anterior en la ciudad, donde un presunto delincuente resultó herido por impacto de bala cuando se frustró un intento de atraco en inmediaciones del puente Cala Cala.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer la participación de otros posibles implicados en estos hechos delictivos que mantenían en zozobra a la zona norte de Cochabamba.

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