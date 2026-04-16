Investigan la muerte de un adulto mayor hallado carbonizado tras incendio en Porongo

Un adulto mayor perdió la vida tras un incendio registrado en su habitación, en la comunidad Limoncito del municipio de Porongo. El cuerpo fue hallado completamente carbonizado, lo que activó un operativo policial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a peritos de criminalística, se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento legal del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se habría originado en el interior del inmueble donde se encontraba la víctima. Sin embargo, las causas aún no han sido determinadas y serán establecidas mediante pericias técnicas.

“El personal policial de Porongo fue alertado de un incendio estructural y acudió de inmediato para sofocar el fuego”, informó el coronel Pedro Silva, de la Felcc de Porongo.

La autoridad añadió que se realizará una investigación exhaustiva para determinar tanto el origen del incendio como la causa de la muerte. “Vamos a efectuar la pesquisa en el lugar y posteriormente continuar con la investigación para establecer cuáles fueron las causas del incendio y del fallecimiento de la persona encontrada carbonizada”, precisó.

Por su parte, familiares del fallecido manifestaron sus sospechas de que el hecho podría estar vinculado a un posible delito, por lo que pidieron a las autoridades esclarecer el caso.

Las investigaciones continúan y no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados oficiales.

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