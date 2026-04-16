Identifican a hombre carbonizado en Porongo: investigan causas del incendio y su muerte

Un adulto mayor perdió la vida tras un incendio registrado en una vivienda de la comunidad Limoncito, en el municipio de Porongo, Santa Cruz. La víctima fue identificada como Celin Masaví, de 73 años, quien fue encontrado completamente carbonizado dentro de una habitación del inmueble.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.

El fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, informó que, tras conocerse el hecho, personal de la Policía, bomberos y equipos de escena del crimen se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

“Se ha tomado conocimiento de la existencia de una persona calcinada en un cuarto dentro de una propiedad en Porongo. Ya se encuentran trabajando bomberos, la Policía y personal especializado para identificar las causas de esta muerte”, señaló la autoridad.

Según las primeras observaciones, en el lugar se registró un incendio, aunque aún no se ha determinado su origen. Las pericias técnicas serán clave para esclarecer si se trató de un accidente u otro tipo de circunstancia.

La víctima era el casero del predio donde ocurrió el siniestro, y se encontraba residiendo en el lugar al momento del hecho.

El Ministerio Público indicó que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Una vez se cuente con los resultados de la autopsia y los informes periciales, se podrá avanzar en la determinación de las causas exactas de la muerte.

Asimismo, las autoridades anunciaron que se convocará a declarar a todas las personas que hayan tenido contacto reciente con la víctima, ya que se presume que el adulto mayor habría compartido con terceros horas antes del hallazgo.

Las investigaciones continúan en curso.

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