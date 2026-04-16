TEMAS DE HOY:
tránsito Adulto mayor carbonizado Motociclistas

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Atención, motociclistas! ¿Cuál es la sanción por no llevar casco para el pasajero? Esto responde Tránsito

El director departamental de Tránsito, el coronel Edmundo Fuentes, fue enfático al señalar que los mototaxistas deberán portar un segundo casco para sus pasajeros.

Charles Muñoz Flores

16/04/2026 13:24

Mototaxistas deberán portar casco para pasajeros o serán retenidos, advierte Tránsito. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Unidad Operativa de Tránsito inició este jueves 16 de abril una campaña intensiva de control y concientización dirigida a motociclistas en Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de reforzar el uso obligatorio del casco de seguridad tanto para el conductor como para su acompañante.

El director departamental de Tránsito, el coronel Edmundo Fuentes, fue enfático al señalar que los mototaxistas deberán portar un segundo casco para sus pasajeros. “El mototaxista tiene que tener un segundo casco para su pasajero”, afirmó.

Consultado sobre qué ocurrirá en caso de incumplimiento, la autoridad advirtió que se aplicarán medidas estrictas. “Lamentablemente va a ser retenido, no va a poder trabajar el mototaxista”, sostuvo, al tiempo de confirmar que también existen multas establecidas en la normativa vigente.

“Hay multas que establece la Ley de Tránsito y se va a hacer cumplir aquella disposición legal”, añadió Fuentes, dejando en claro que los operativos no solo buscan concientizar, sino también sancionar a quienes incumplan la norma.

El operativo comenzó en el segundo anillo de la zona sur de la capital cruceña, específicamente en la avenida Santos Dumont, uno de los puntos con alta circulación de motocicletas. Sin embargo, las autoridades adelantaron que el plan se extenderá a distintos sectores de la ciudad y en variados horarios.

La iniciativa surge ante una problemática recurrente en las calles cruceñas: la gran cantidad de motociclistas que circulan sin protección. Según datos de Tránsito, esta conducta incrementa considerablemente el riesgo de lesiones graves y muertes en caso de accidentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD