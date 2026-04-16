¡Atención, motociclistas! ¿Cuál es la sanción por no llevar casco para el pasajero? Esto responde Tránsito

La Unidad Operativa de Tránsito inició este jueves 16 de abril una campaña intensiva de control y concientización dirigida a motociclistas en Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de reforzar el uso obligatorio del casco de seguridad tanto para el conductor como para su acompañante.

El director departamental de Tránsito, el coronel Edmundo Fuentes, fue enfático al señalar que los mototaxistas deberán portar un segundo casco para sus pasajeros. “El mototaxista tiene que tener un segundo casco para su pasajero”, afirmó.

Consultado sobre qué ocurrirá en caso de incumplimiento, la autoridad advirtió que se aplicarán medidas estrictas. “Lamentablemente va a ser retenido, no va a poder trabajar el mototaxista”, sostuvo, al tiempo de confirmar que también existen multas establecidas en la normativa vigente.

“Hay multas que establece la Ley de Tránsito y se va a hacer cumplir aquella disposición legal”, añadió Fuentes, dejando en claro que los operativos no solo buscan concientizar, sino también sancionar a quienes incumplan la norma.

El operativo comenzó en el segundo anillo de la zona sur de la capital cruceña, específicamente en la avenida Santos Dumont, uno de los puntos con alta circulación de motocicletas. Sin embargo, las autoridades adelantaron que el plan se extenderá a distintos sectores de la ciudad y en variados horarios.

La iniciativa surge ante una problemática recurrente en las calles cruceñas: la gran cantidad de motociclistas que circulan sin protección. Según datos de Tránsito, esta conducta incrementa considerablemente el riesgo de lesiones graves y muertes en caso de accidentes.

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