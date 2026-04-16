Nuevos videos difundidos en redes sociales revelan momentos de tensión a bordo del vuelo OB 400 de Boliviana de Aviación, que este jueves se declaró en emergencia tras sufrir una falla en el sistema de presurización durante su trayecto entre La Paz y Cobija.

En uno de los registros audiovisuales se observa a los pasajeros dentro de la cabina utilizando máscaras de oxígeno, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias. En las imágenes se percibe un ambiente de preocupación, aunque sin escenas de pánico, mientras la tripulación instruye a los ocupantes a mantener la calma.

Otro video muestra a la aeronave —con matrícula CP-2925— ya en pista, tras aterrizar sin inconvenientes en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab, donde se desplegaron los protocolos de seguridad tras la alerta emitida a las 09:17. El aterrizaje se concretó a las 09:34, sin registrar personas heridas ni daños materiales.

El incidente también tuvo repercusiones en otros aeropuertos. En Beni, pasajeros que esperaban abordar vuelos relataron la incertidumbre generada tras conocerse lo ocurrido. Uno de ellos, cuyo testimonio también circula en video, expresó:

“Por algo pasan las cosas, la mano de Dios ha obrado en su mejor momento”, haciendo referencia a la cancelación de su viaje hacia La Paz.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se confirmó que la tripulación aplicó de inmediato los procedimientos de emergencia, en coordinación con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), y que se realizará una investigación para determinar las causas de la despresurización.

El caso ha generado amplia repercusión en redes sociales, donde los videos refuerzan la importancia de seguir los protocolos de seguridad aérea ante este tipo de imprevistos

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