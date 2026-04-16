TEMAS DE HOY:
Adulto mayor carbonizado tránsito Accidented

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

VIDEO: Así aterrizó el avión de BoA en Cobija tras reportar una falla de presurización

La aeronave cubría la ruta entre La Paz y Cobija cuando reportó una falla en el sistema de presurización. Un video registró el momento exacto en que el avión aterrizó de emergencia sin que se reportaran heridos.

Red Uno de Bolivia

16/04/2026 11:58

Así aterrizó el avión de BoA tras reportar falla de despresurización
Pando, Bolivia

Escuchar esta nota

Un video registró el momento en que la aeronave de Boliviana de Aviación aterrizó de emergencia este jueves en Cobija, luego de reportar una falla en el sistema de presurización durante el vuelo.

Se trata del vuelo OB 400, con matrícula CP-2925, que cubría la ruta entre La Paz y Cobija.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la alerta fue reportada a las 09:17 de la mañana, lo que obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de incidentes.

En las imágenes se observa cómo la aeronave desciende y logra tocar pista con normalidad en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab, mientras personal aeroportuario permanecía atento al operativo de seguridad.

El aterrizaje se concretó a las 09:34 y, según las autoridades, no se registraron personas heridas ni daños materiales.

Video:

La DGAC informó además que se activaron los procedimientos de seguridad operacional en coordinación con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos para atender la emergencia y realizar el seguimiento técnico correspondiente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD