VIDEO: Así aterrizó el avión de BoA en Cobija tras reportar una falla de presurización

Un video registró el momento en que la aeronave de Boliviana de Aviación aterrizó de emergencia este jueves en Cobija, luego de reportar una falla en el sistema de presurización durante el vuelo.

Se trata del vuelo OB 400, con matrícula CP-2925, que cubría la ruta entre La Paz y Cobija.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la alerta fue reportada a las 09:17 de la mañana, lo que obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de incidentes.

En las imágenes se observa cómo la aeronave desciende y logra tocar pista con normalidad en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab, mientras personal aeroportuario permanecía atento al operativo de seguridad.

El aterrizaje se concretó a las 09:34 y, según las autoridades, no se registraron personas heridas ni daños materiales.

Video:

La DGAC informó además que se activaron los procedimientos de seguridad operacional en coordinación con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos para atender la emergencia y realizar el seguimiento técnico correspondiente.

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