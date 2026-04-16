TEMAS DE HOY:
Adulto mayor carbonizado tránsito Accidented

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Mujer es detenida tras hallazgo de arma en aeropuerto Jorge Wilstermann

El arma fue detectada durante un control de rayos X en el aeropuerto Jorge Wilstermann. La pasajera, que tenía previsto viajar a Santa Cruz, quedó aprehendida mientras se investiga si portaba el revólver de forma legal.

Red Uno de Bolivia

16/04/2026 11:51

Detectan un revólver en equipaje de mano y aprehenden a pasajera en aeropuerto de Cochabamba. Imagen referencial y de archivo, control de la Policìa Boliviana.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann luego de que personal de seguridad detectara un arma de fuego dentro de su equipaje de mano.

El hecho ocurrió durante un control rutinario en el área de inspección por rayos X, donde se identificó un objeto sospechoso al interior de una maleta negra.

Tras la alerta, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron una revisión detallada, confirmando la presencia de un revólver calibre 22.

La propietaria del equipaje se disponía a abordar un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra cuando fue interceptada y trasladada a dependencias policiales dentro de la terminal aérea para prestar su declaración.

El caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que inició una investigación para determinar si el arma era transportada de forma legal o si existe algún delito vinculado a su posesión y traslado.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD