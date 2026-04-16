Una mujer fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann luego de que personal de seguridad detectara un arma de fuego dentro de su equipaje de mano.

El hecho ocurrió durante un control rutinario en el área de inspección por rayos X, donde se identificó un objeto sospechoso al interior de una maleta negra.

Tras la alerta, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron una revisión detallada, confirmando la presencia de un revólver calibre 22.

La propietaria del equipaje se disponía a abordar un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra cuando fue interceptada y trasladada a dependencias policiales dentro de la terminal aérea para prestar su declaración.

El caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que inició una investigación para determinar si el arma era transportada de forma legal o si existe algún delito vinculado a su posesión y traslado.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

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