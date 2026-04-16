Vuelo La Paz–Cobija activa emergencia por problema de presurización

Una aeronave de Boliviana de Aviación se declaró en emergencia la mañana de este jueves luego de reportar una falla en el sistema de presurización mientras cubría la ruta entre La Paz y Cobija.

Se trata del vuelo OB 400, operado por la aeronave con matrícula CP-2925, que reportó el inconveniente técnico a las 09:17.

De acuerdo con la información oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la tripulación activó de inmediato los procedimientos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Gracias a ello, la aeronave logró aterrizar con normalidad a las 09:34 en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni daños materiales.

La DGAC señaló además que se activaron los protocolos de seguridad operacional en coordinación con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos y que se realizará el seguimiento correspondiente para determinar las causas de la falla.

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