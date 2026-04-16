Denuncian cobros indebidos por supuestos cargos en la Aduana

La Aduana Nacional informó que inició una investigación contra personas que estarían ofreciendo supuestos cargos dentro de la institución a cambio de cobros indebidos mediante depósitos bancarios.

De acuerdo con un comunicado oficial, las personas identificadas por estas presuntas irregularidades son Juan Carlos P. C., Lourdes C. C. y Christine Nathali G. P., quienes supuestamente aseguran trabajar en la entidad y contar con facultades para contratar personal.

La institución advirtió que estas personas estarían realizando cobros ilegales a cambio de falsas promesas de empleo.

“Ante estos hechos, se han activado los mecanismos correspondientes para investigar, detectar y sancionar a los responsables, quienes serán denunciados penalmente y procesados conforme a la normativa vigente”, señala el comunicado.

La Aduana Nacional aclaró que todos sus procesos de reclutamiento y selección de personal se realizan exclusivamente mediante los canales oficiales de la institución y del Sistema de Contrataciones Estatales.

Además, remarcó que ningún trámite de contratación requiere pagos, depósitos bancarios ni gestiones informales.

La entidad exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por publicaciones falsas o mensajes difundidos fuera de los canales institucionales, y recomendó no compartir documentos personales ni realizar transferencias de dinero bajo ningún concepto.

En caso de ser víctima de este tipo de estafa, la Aduana pidió realizar la denuncia inmediata ante las autoridades competentes.

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