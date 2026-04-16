Tus datos, fotos y contraseñas pueden quedar expuestos: el peligro oculto de Magis TV y XUPER TV

Descargar aplicaciones como Magis TV o XUPER TV puede parecer una alternativa atractiva para acceder a películas, series y eventos deportivos sin pagar. Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja se esconden riesgos que pueden comprometer seriamente la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Autoridades internacionales como Interpol advirtieron que este tipo de plataformas ilegales suelen incluir programas maliciosos capaces de robar información privada, instalar publicidad invasiva y facilitar el acceso de ciberdelincuentes a los dispositivos.

Entre los datos más expuestos se encuentran contraseñas, fotografías, archivos personales, documentos laborales e incluso información bancaria. Una vez instalado el malware, este también puede propagarse a otros equipos conectados a la misma red WiFi, afectando no solo al usuario, sino también a empresas o familiares.

Otro de los problemas está relacionado con los permisos que solicitan estas aplicaciones. Expertos de ESET detectaron que muchas apps piratas piden acceso a notificaciones, almacenamiento, grabaciones de audio y otros recursos que no son necesarios para ver contenido.

Ese tipo de permisos puede permitir el envío de spam, ataques de phishing y el acceso a fotos, videos, documentos privados o conversaciones almacenadas en el dispositivo.

Además, estas aplicaciones suelen financiarse mediante sistemas de publicidad agresiva. Los usuarios reciben anuncios invasivos que interrumpen la navegación y, en muchos casos, los redirigen a páginas inseguras, falsas promociones o nuevas descargas maliciosas.

En el plano financiero, el riesgo también es alto. Según INTERPOL, los sistemas de pago utilizados por algunos servicios ilegales no ofrecen garantías de seguridad, lo que puede derivar en fraudes con tarjetas, robo de cuentas y pérdidas económicas.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier plataforma que ofrezca grandes catálogos de contenido a precios demasiado bajos o incluso gratis. Generalmente, los servicios legales tienen costos más elevados porque cuentan con licencias, soporte técnico, calidad garantizada y protección de datos.

Además del riesgo tecnológico, el uso de estas plataformas también puede contribuir indirectamente al financiamiento de redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos organizados.

Por eso, los expertos insisten en que optar por servicios oficiales no solo protege la información personal, sino que también reduce la exposición a fraudes, malware y actividades ilícitas.

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