¿Tu teléfono se queda fuera? Lista completa de los celulares que perderán WhatsApp en junio de 2026

WhatsApp se mantiene como la herramienta de comunicación más utilizada del planeta. Millones de personas dependen de ella para enviar mensajes, realizar llamadas de trabajo, compartir archivos y gestionar su día a día. Por esta razón, cada vez que la plataforma propiedad de Meta anuncia un ajuste en sus políticas de compatibilidad, se encienden las alarmas a nivel global.

A partir del próximo mes de junio de 2026, la aplicación implementará una nueva actualización en sus requisitos mínimos de funcionamiento. Esto significa que un grupo selecto de teléfonos móviles, que ya cuentan con varios años en el mercado, dejarán de ser compatibles, impidiendo abrir la app o recibir nuevos parches de seguridad, según informa el portal Mercado.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en estos equipos?

Según explica el soporte oficial de la aplicación, este proceso de depuración ocurre de forma periódica y responde a una necesidad técnica. Con la llegada de herramientas más complejas —como la inteligencia artificial integrada, canales premium, videollamadas grupales masivas y mayores filtros de ciberseguridad—, los sistemas operativos antiguos se vuelven incapaces de soportar la carga de datos.

Esto no significa que el teléfono móvil deje de funcionar por completo para otras tareas (como llamadas telefónicas tradicionales o SMS). Lo que ocurrirá es que WhatsApp dejará de abrirse, presentará fallas críticas al enviar archivos o, simplemente, no permitirá el acceso a la cuenta.

Lista completa de celulares afectados (Junio 2026)

La restricción se aplicará de manera progresiva y afectará principalmente a los dispositivos Android que se quedaron estancados en la versión 5.0 (Lollipop) o inferiores, así como a los iPhone que no puedan superar la versión de iOS 15.1.

En dispositivos Android:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy S4 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación).

Sony: Xperia Z y Xperia M.

LG: Optimus G y Optimus L7 II.

Huawei: Ascend G510.

Google: Nexus 4.

HTC: Desire 500.

En dispositivos iPhone (Apple):

Modelos que permanezcan en iOS 15.1 o versiones anteriores. (El impacto final dependerá de si el modelo específico del usuario aún permite descargar una actualización de software más reciente).

Cómo verificar si tu celular está en riesgo

Para evitar sorpresas y no perder el historial de tus conversaciones, puedes comprobar el estado de tu sistema operativo siguiendo estos pasos:

En Android: Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android .

En iPhone: Ve a Configuración > General > Información (o Actualización de software).

Si tu teléfono se encuentra en el límite de la obsolescencia, WhatsApp comenzará a mostrarte una notificación de advertencia previa dentro de la app antes de que el soporte finalice definitivamente, dándote el tiempo necesario para realizar una copia de seguridad en la nube y migrar tus datos a un equipo más moderno.

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