¡Atención! Estos celulares quedarán sin WhatsApp en 2026

WhatsApp no solo es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, sino también una de las plataformas que más apuesta por la seguridad de sus usuarios.

Sin embargo, para que estas mejoras puedan implementarse correctamente, los dispositivos deben contar con un sistema operativo compatible y un hardware capaz de soportarlas. Por este motivo, Meta anunció que a partir del 1º de enero de 2026 dejará de brindar soporte y actualizaciones de WhatsApp a una serie de teléfonos considerados obsoletos.

Desde esa fecha, la aplicación solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, y en iPhone con iOS 15.1 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estos requisitos no podrán actualizar la app y quedarán fuera del soporte oficial, lo que también los expone a mayores riesgos de seguridad y posibles filtraciones de datos.

Samsung

Galaxy S4

Sony

Xperia M

Huawei

Ascend Mate

LG

Optimus L3 II

Optimus F5

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q

Lenovo

A820

Otros

Modelos lanzados antes de 2014 con Android anterior a la versión 5.0

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1ª generación)

Cualquier iPhone con iOS 15 o versiones anteriores

Mira la programación en Red Uno Play