TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Cochabamba Mujer hallada en freezer

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¡Atención! Estos celulares quedarán sin WhatsApp en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de brindar soporte y actualizaciones a celulares con sistemas operativos antiguos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/12/2025 17:39

Mundo

Escuchar esta nota

WhatsApp no solo es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, sino también una de las plataformas que más apuesta por la seguridad de sus usuarios.

Sin embargo, para que estas mejoras puedan implementarse correctamente, los dispositivos deben contar con un sistema operativo compatible y un hardware capaz de soportarlas. Por este motivo, Meta anunció que a partir del 1º de enero de 2026 dejará de brindar soporte y actualizaciones de WhatsApp a una serie de teléfonos considerados obsoletos.

Desde esa fecha, la aplicación solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, y en iPhone con iOS 15.1 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estos requisitos no podrán actualizar la app y quedarán fuera del soporte oficial, lo que también los expone a mayores riesgos de seguridad y posibles filtraciones de datos.

Samsung

  • Galaxy S4

Sony

  • Xperia M

Huawei

  • Ascend Mate

LG

  • Optimus L3 II

  • Optimus F5

  • Optimus L7 II

  • Optimus F6

  • Enact

  • Optimus L4 II Dual

  • Optimus F3

  • Optimus L4 II

  • Optimus L2 II

  • Optimus F3Q

Lenovo

  • A820

Otros

  • Modelos lanzados antes de 2014 con Android anterior a la versión 5.0

iPhone

  • iPhone 3G

  • iPhone 3GS

  • iPhone 4

  • iPhone 4S

  • iPhone 5

  • iPhone 5C

  • iPhone 6

  • iPhone 6S

  • iPhone 6S Plus

  • iPhone SE (1ª generación)

  • Cualquier iPhone con iOS 15 o versiones anteriores

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD