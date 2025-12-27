¡Atención! Estos celulares quedarán sin WhatsApp en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de brindar soporte y actualizaciones a celulares con sistemas operativos antiguos.
WhatsApp no solo es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, sino también una de las plataformas que más apuesta por la seguridad de sus usuarios.
Sin embargo, para que estas mejoras puedan implementarse correctamente, los dispositivos deben contar con un sistema operativo compatible y un hardware capaz de soportarlas. Por este motivo, Meta anunció que a partir del 1º de enero de 2026 dejará de brindar soporte y actualizaciones de WhatsApp a una serie de teléfonos considerados obsoletos.
Desde esa fecha, la aplicación solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, y en iPhone con iOS 15.1 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estos requisitos no podrán actualizar la app y quedarán fuera del soporte oficial, lo que también los expone a mayores riesgos de seguridad y posibles filtraciones de datos.
Samsung
Galaxy S4
Sony
Xperia M
Huawei
Ascend Mate
LG
Optimus L3 II
Optimus F5
Optimus L7 II
Optimus F6
Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Optimus L4 II
Optimus L2 II
Optimus F3Q
Lenovo
A820
Otros
Modelos lanzados antes de 2014 con Android anterior a la versión 5.0
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone SE (1ª generación)
Cualquier iPhone con iOS 15 o versiones anteriores
