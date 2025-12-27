Trufi chocó contra una volqueta y dejó varios heridos en Cochabamba

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la avenida Petrolera, en la ciudad de Cochabamba, cuando un minibús de la línea 40 impactó contra la parte trasera de una volqueta Volvo que se encontraba estacionada en la vía.

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el choque fue repentino y de gran intensidad. Algunos relataron que solo escucharon el fuerte impacto y descendieron rápidamente del vehículo.

Otros indicaron que el conductor habría intentado esquivar a una persona que se encontraba sobre la calzada, presuntamente un adulto mayor, a quien habría atropellado antes de colisionar contra la volqueta.

“El chofer se ha puesto nervioso después de atropellar al señor y ahí ha ido directo contra la volqueta”, relató uno de los testigos.

El minibús transportaba a varios pasajeros, de los cuales entre cuatro y cinco resultaron heridos con golpes y lesiones de consideración.

Todos fueron evacuados en ambulancias a clínicas cercanas, incluido el conductor, quien presentaba heridas graves. Según se informó, no había niños entre los afectados.

Personal de Bomberos y efectivos de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y realizar el levantamiento de información.

