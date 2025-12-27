TEMAS DE HOY:
Política

COB mantiene protestas y pide la abrogación del Decreto 5503

La dirigencia advierte que la emergencia nacional no se levantará hasta que el Ejecutivo elimine el Decreto Supremo 5503.

Ximena Rodriguez

27/12/2025 15:01

La COB ratifica sus medidas de presión ante el DS 5503.

La Central Obrera Boliviana (COB) cumple hoy su sexta jornada consecutiva de movilizaciones a nivel nacional para exigir la abrogación definitiva del Decreto Supremo 5503.

Los sectores afiliados se mantienen en estado de emergencia permanente, advirtiendo que la norma posee un trasfondo crítico que va más allá de la simple modificación en la subvención de los combustibles.

“Es un problema nacional, nosotros vamos a seguir firmes hasta que el Gobierno escuche”, sentenció uno de sus voceros. La dirigencia insiste en que no abandonarán las calles mientras persista una normativa que consideran perjudicial para la estabilidad económica de la clase trabajadora.

