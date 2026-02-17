Aislamiento geográfico, recursos naturales y autosuficiencia alimentaria convierten a estas naciones en posibles refugios ante un conflicto mundial, según expertos internacionales.
17/02/2026 17:27
Ante los recientes conflictos y tensiones entre potencias, se han vuelto a encender las alarmas en todo el planeta. Para muchos, el temor a una Tercera Guerra Mundial podría ser una realidad, aunque se considera lejana.
Ante esta incertidumbre, surge una pregunta inquietante: ¿qué países serían los más seguros si el mundo entrara en guerra?
Un reportaje del medio británico Daily Mirror recopiló análisis de expertos y organizaciones internacionales para identificar las zonas con mayores probabilidades de resistir un conflicto global.
¿Qué hace a un país “seguro” en una guerra mundial?
Los especialistas coinciden en varios factores clave:
Estas condiciones reducen las probabilidades de ataques directos y aumentan las posibilidades de supervivencia.
Los cuatro países más seguros del planeta
Nueva Zelanda
Considerado uno de los refugios más sólidos del mundo, este país destaca por su estabilidad, su economía y su riqueza natural.
La organización Rethinking Security lo califica como uno de los lugares más protegidos ante un conflicto nuclear.
Entre sus ventajas están:
Producción excedente de alimentos
Bajo riesgo de hambruna
Lejanía de zonas de guerra
Impacto reducido del “invierno nuclear”
Todo esto lo convierte en una de las mejores opciones para resistir una crisis global.
Islandia
Este país europeo combina aislamiento, baja población y energía limpia.
Con poco más de 300.000 habitantes, destaca por:
Amplia energía renovable
Recursos naturales propios
Ubicación remota
Bajo interés militar internacional
Su distancia del continente lo posiciona como uno de los refugios más atractivos en un escenario extremo.
Chile
En Sudamérica, Chile aparece como uno de los territorios mejor preparados.
Su capital, Santiago de Chile, concentra infraestructura moderna, servicios y estabilidad institucional.
Entre sus fortalezas están:
Larga costa marítima
Abundancia de recursos
Producción agrícola
Relaciones internacionales sólidas
Además, su ubicación al sur del continente reduce su exposición a conflictos directos.
Fiyi
Para quienes buscan un refugio en el Pacífico, Fiyi aparece como una opción estratégica.
Este archipiélago cuenta con:
Más de 100 islas habitadas
Población reducida
Lejanía geopolítica
Recursos naturales propios
Su capital, Suva, alberga cerca de 90.000 habitantes, lo que refleja su baja densidad poblacional.
Aunque no es una potencia económica, su aislamiento lo convierte en un punto clave para la supervivencia.
¿Qué significa esto para Bolivia?
Uno de los datos que más llama la atención es que Bolivia limita con Chile, uno de los países considerados más seguros.
Esto abre un debate sobre:
Rutas de evacuación
Cooperación regional
Seguridad fronteriza
Estabilidad sudamericana
En caso de una crisis global, la cercanía con territorios estables podría convertirse en un factor estratégico.
Un mundo en alerta
Aunque estos escenarios son hipotéticos, los expertos coinciden en que el planeta vive uno de sus momentos más frágiles en décadas.
La creciente militarización, las tensiones políticas y las crisis económicas han hecho que muchas personas comiencen a pensar en lo impensable: qué pasaría si todo colapsa.
Por ahora, estos cuatro países aparecen como los mejor posicionados para resistir una tormenta global.
Pero el mensaje es claro: la paz sigue siendo el único refugio real.
