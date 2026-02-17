Ante los recientes conflictos y tensiones entre potencias, se han vuelto a encender las alarmas en todo el planeta. Para muchos, el temor a una Tercera Guerra Mundial podría ser una realidad, aunque se considera lejana.

Ante esta incertidumbre, surge una pregunta inquietante: ¿qué países serían los más seguros si el mundo entrara en guerra?

Un reportaje del medio británico Daily Mirror recopiló análisis de expertos y organizaciones internacionales para identificar las zonas con mayores probabilidades de resistir un conflicto global.

¿Qué hace a un país “seguro” en una guerra mundial?

Los especialistas coinciden en varios factores clave:

Aislamiento geográfico

Baja densidad poblacional

Abundancia de recursos naturales

Producción propia de alimentos

Estabilidad política

Bajo valor estratégico militar

Estas condiciones reducen las probabilidades de ataques directos y aumentan las posibilidades de supervivencia.

Los cuatro países más seguros del planeta

Nueva Zelanda

Considerado uno de los refugios más sólidos del mundo, este país destaca por su estabilidad, su economía y su riqueza natural.

La organización Rethinking Security lo califica como uno de los lugares más protegidos ante un conflicto nuclear.

Entre sus ventajas están:

Producción excedente de alimentos

Bajo riesgo de hambruna

Lejanía de zonas de guerra

Impacto reducido del “invierno nuclear”

Todo esto lo convierte en una de las mejores opciones para resistir una crisis global.

Islandia

Este país europeo combina aislamiento, baja población y energía limpia.

Con poco más de 300.000 habitantes, destaca por:

Amplia energía renovable

Recursos naturales propios

Ubicación remota

Bajo interés militar internacional

Su distancia del continente lo posiciona como uno de los refugios más atractivos en un escenario extremo.

Chile

En Sudamérica, Chile aparece como uno de los territorios mejor preparados.

Su capital, Santiago de Chile, concentra infraestructura moderna, servicios y estabilidad institucional.

Entre sus fortalezas están:

Larga costa marítima

Abundancia de recursos

Producción agrícola

Relaciones internacionales sólidas

Además, su ubicación al sur del continente reduce su exposición a conflictos directos.

Fiyi

Para quienes buscan un refugio en el Pacífico, Fiyi aparece como una opción estratégica.

Este archipiélago cuenta con:

Más de 100 islas habitadas

Población reducida

Lejanía geopolítica

Recursos naturales propios

Su capital, Suva, alberga cerca de 90.000 habitantes, lo que refleja su baja densidad poblacional.

Aunque no es una potencia económica, su aislamiento lo convierte en un punto clave para la supervivencia.

¿Qué significa esto para Bolivia?

Uno de los datos que más llama la atención es que Bolivia limita con Chile, uno de los países considerados más seguros.

Esto abre un debate sobre:

Rutas de evacuación

Cooperación regional

Seguridad fronteriza

Estabilidad sudamericana

En caso de una crisis global, la cercanía con territorios estables podría convertirse en un factor estratégico.

Un mundo en alerta

Aunque estos escenarios son hipotéticos, los expertos coinciden en que el planeta vive uno de sus momentos más frágiles en décadas.

La creciente militarización, las tensiones políticas y las crisis económicas han hecho que muchas personas comiencen a pensar en lo impensable: qué pasaría si todo colapsa.

Por ahora, estos cuatro países aparecen como los mejor posicionados para resistir una tormenta global.

Pero el mensaje es claro: la paz sigue siendo el único refugio real.

