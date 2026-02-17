Rumbo a las Subnacionales 2026: conoce las fechas clave del calendario electoral

El calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales 2026 avanza a paso firme. Esta semana se inicia una de las etapas más importantes del proceso: el sorteo público de jurados electorales, pieza clave para el desarrollo de los comicios.

De acuerdo con el cronograma del Órgano Electoral Plurinacional, este viernes 20 de febrero se realizará el sorteo oficial para la selección de jurados en todo el país, bajo la supervisión de los Tribunales Electorales Departamentales.

Posteriormente, el domingo 22 de febrero, se publicará la nómina de las personas seleccionadas tanto en medios impresos como en la página web institucional del órgano electoral.

Para estos comicios se prevé la designación de tres jurados por cada mesa de sufragio. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, se habilitarán más de 500 mesas, mientras que en todo el departamento se superarán las 1.000 mesas de votación.

Con el sorteo, la notificación y la posterior capacitación, el Tribunal Electoral avanza en la preparación logística, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, confiable y transparente.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía participe activamente en esta etapa, ya que el rol de jurado es fundamental para fortalecer la democracia.

Fechas clave del calendario electoral

Estas son las principales actividades programadas para los próximos días:

Martes 17 de febrero

Publicación de la convocatoria a sesión pública para el sorteo de jurados, en el portal del OEP, por los Tribunales Electorales Departamentales.

Viernes 20 de febrero

Sorteo público para la selección de jurados electorales de mesas de sufragio.

Sábado 21 de febrero al domingo 22 de marzo

Notificación a los jurados designados por parte de los Tribunales Electorales Departamentales.

Domingo 22 de febrero

Publicación oficial de la nómina de jurados en medios impresos y en el portal web institucional.

Lunes 23 de febrero a marzo

Presentación de excusas ante los Tribunales Electorales Departamentales.

Marzo al domingo 22 de marzo

Conformación de mesas directivas y capacitación a jurados electorales.

Rumbo a las Subnacionales 2026: conoce las fechas clave del calendario electoral. Foto TED Potosí.

Un paso clave rumbo a las elecciones

Las autoridades recordaron que ser jurado electoral es una responsabilidad ciudadana que contribuye directamente a la transparencia y legitimidad del proceso.

Con estas actividades, el sistema electoral boliviano entra en una fase decisiva de organización, fortaleciendo la confianza de la población en las elecciones subnacionales 2026.

