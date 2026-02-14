Conociendo al Candidato: Bryan Olea Rojas busca transformar Tiquipaya con "Soluciones Con Todos"

En una nueva entrega de nuestro sector “Conociendo al Candidato”, presentamos el perfil de Bryan Olea Rojas, quien a sus 31 años se postula a la alcaldía de Tiquipaya. Bajo la sigla "Soluciones Con Todos", el candidato propone una gestión que combine la disciplina del deporte de alto rendimiento con la visión estratégica empresarial.

Olea es una alternativa generacional que busca renovar la política local. Es abogado graduado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y un exitoso empresario, fundador de Brymar Group. Su trayectoria está marcada por el rigor y la constancia:

Deportista de élite: Representante nacional en Artes Marciales Mixtas (MMA), manteniendo actualmente un récord invicto a nivel internacional.

Reconocimientos: Ha sido declarado "Persona Notable" por el municipio y recibió el galardón al mérito empresarial e industrial por parte de la Asamblea Legislativa Departamental.

"Como deportista sé lo que es el sacrificio, la constancia y la disciplina. Tiquipaya merece una gestión transparente, eficiente y, sobre todo, con una visión real de futuro", afirmó Olea.

El plan de gobierno de "Soluciones Con Todos" se enfoca en resolver problemas estructurales del municipio mediante cuatro ejes de acción:

Lucha contra la corrupción y el tráfico de tierras: Propone la implementación inmediata de un registro catastral moderno. Esta medida busca eliminar la burocracia excesiva y frenar los loteamientos y avasallamientos de áreas verdes que afectan al municipio.

Prevención y seguridad ambiental: Ante los riesgos geográficos de la zona, Olea enfatiza el monitoreo y mantenimiento constante de cuencas y torrenteras. "No podemos jugar con la vida de los tiquipayeños", señaló, priorizando la seguridad ciudadana ante desastres naturales.

Eficiencia y reducción del gasto: Para lograr una administración sana, plantea la reducción del gasto público innecesario. Estos ahorros serán destinados directamente al mejoramiento de vías, hospitales y unidades educativas.

Valores familiares y unidad: Bajo el lema "En Tiquipaya crecemos todos", el candidato resalta que los pilares de su vida son Dios y la familia, haciendo un llamado a la comunidad para trabajar juntos por el crecimiento del municipio.

Bryan Olea Rojas cierra su presentación apostando por una administración técnica y disciplinada, invitando a la familia tiquipayeña a ser parte de un cambio con proyección a futuro.

