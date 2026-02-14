TEMAS DE HOY:
Desde el séptimo hasta el quinto anillo: conoce el recorrido del Corso Cruceño

La fiesta más esperada de Santa Cruz se desarrollará desde el séptimo hasta el quinto anillo, con espacios gratuitos para el público, palcos y medidas de seguridad para disfrutar del Corso Cruceño 2026. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/02/2026 22:18

Foto: Redes Sociales Testarudos
Santa Cruz, Bolivia

Mañana, Santa Cruz vivirá uno de sus eventos culturales más importantes: el Gran Corso Cruceño 2026. El recorrido oficial se desarrollará desde el séptimo hasta el quinto anillo, con diversas zonas habilitadas para que la población disfrute de manera gratuita y segura.

El desfile comenzará con la concentración de carros alegóricos en el séptimo anillo, seguido de sectores de sillas gratuitas frente al palco del jurado, donde se evaluará a las comparsas en categorías como traje, música y coreografía.

A lo largo del recorrido habrá palcos privados, baños, ambulancias y medidas de seguridad, garantizando que el público disfrute de manera segura.

El Corso dará inicio a las 17:30, mientras que la reina Camila I  junto a los Tremendazos iniciará su recorrido a partir de las 21:00. La transmisión se podrá seguir en vivo por Red Uno y redes sociales.

 

