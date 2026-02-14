Tamboritas y bandas esperan contratos en el Avión Pirata para animar el Carnaval

Desde las 7 de la mañana, tamboritas y bandas musicales se instalan en la plaza del Avión Pirata, en el primer anillo de la ciudad, esperando ser contratados para los días de Carnaval. Entre instrumentos, conversaciones y acordes que se escapan, los músicos se preparan para ofrecer lo mejor de su repertorio y animar las fiestas.

“Estamos aquí, listos, disponibles los tres días de Carnaval. Por ahora no tenemos contrato, estamos esperando a quienes buscan música”, comentó uno de los integrantes de las bandas que se encontraban en el lugar.

El trabajo de estos músicos es mayormente por hora, aunque los valores pueden variar según el cliente. En promedio, por esta temporada carnavalera se cobra entre 100 y 1.200 dólares por hora, dependiendo de la contratación y del evento.

El repertorio de las bandas combina ritmos tradicionales de la región, como taquirari, chovena y brincao, con canciones actuales adaptadas para banda o tamborita.

“Taquirari, chovena, brincao, merengue. También hay temas de moda como ‘Un Paso Adelante’. Todo eso piden, y para una banda es importante estar al día con los temas”, explicaron los músicos.

La plaza del Avión Pirata se convierte así en un punto clave para quienes buscan música para celebrar el Carnaval, donde la tradición se mezcla con las nuevas tendencias musicales para ofrecer un espectáculo único a la población.

