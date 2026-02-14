"La copia no es lo mismo que el original": Carnaval de Oruro defenderá el origen de sus danzas

Este sábado 14 de febrero en la ciudad de Oruro se vivirá el desarrollo del Carnaval 2026; por ello las autoridades nacionales y municipales verifican los últimos detalles. El viceministro de Cultura y Folklore, Andrés Zeratti, declaró que se defenderá el origen de las danzas y tradiciones, resaltando su origen, que es boliviano.

A horas de inicio del Carnaval de Oruro 2026, distintas autoridades siguen realizando operativos de control para el desarrollo de la peregrinación a la Virgen del Socavón.

Defensa del origen del carnaval

La autoridad mencionó que con el desarrollo de la Peregrinación a la Virgen del Socavón se defenderá ante el mundo el origen de las danzas bolivianas.

“Por ello es indiscutible la originalidad; aunque quieran decir otra cosa, solo viniendo uno se da cuenta. La copia no es igual a la original y nosotros somos la original y compartiremos con el mundo y defenderemos que es hecho en Bolivia”, declaró el viceministro.

Estilo de vida

El viceministro Zeratti asegura que el Carnaval no es simplemente un evento, sino un estilo de vida, principalmente para Oruro.

“No solo es una danza, no es solo una música, no es solo un evento; es una forma de vivir, una forma de ver el mundo que se refleja en las manifestaciones que mañana vamos a ver a lo largo de los 52 conjuntos folklóricos que van a participar”, sostuvo.

Más de 12.000 músicos y 50.000 bailarines participarán de la Peregrinación en Oruro

Mira la programación en Red Uno Play