Playlist Carnaval 2026: las 10 canciones que no dejarán de sonar en la fiesta grande de los cruceños

A horas del Corso y del Carnaval, Santa Cruz ya respira fiesta. Los comparseros ultiman detalles, las casacas están listas y la Ciudad de los Anillos se prepara para vivir la Fiesta Grande de los cruceños: el Carnaval 2026. La música, como siempre, será la columna vertebral de la celebración, y hoy tenemos a un invitado especial que sabe cómo hacer que cualquier pista explote: DJ Bambino, uno de los DJs más reconocidos de Santa Cruz.

“Carnaval es mezcla de todo”, aseguró DJ Bambino al hablar sobre la diversidad de ritmos que se escucharán en esta edición. Desde merenguetón, reggaetón, funky, cumbia y cuarteto, hasta clásicos latinos como merengue house, murga, plena y el Old School del reggaetón.

Cuando le preguntamos cuál sería la canción capaz de hacer explotar todas las comparsas, DJ Bambino lo resume así:

“Es complicado elegir solo una; hay muchas que la gente corea, ya sean nuevas o antiguas. Hoy dominan varios estilos y cada comparsa tiene su propio hit”.

Sobre los géneros dominantes, explicó que plataformas como TikTok han marcado tendencias y han hecho que ciertos ritmos se vuelvan virales, pero que el Carnaval seguirá siendo un espacio donde conviven lo nuevo y lo clásico.

Canciones que no pueden faltar

Cuando se trata de himnos que todos corean, Bambino recuerda títulos que han trascendido generaciones:

“Desde ‘Gocho’ con La Perfecta Ocasión, ‘Dile’ de Don Omar, ‘El Murguero’ de Los Auténticos Decadentes, ‘Soltero’ de Los Verdurleros, hasta ‘Baile Inolvidable’ de Bad Bunny, ‘La Villa’ de Ryan Castro, ‘Amor de Vago’ de La T y La M, pasando por clásicos de Los Tulipanes y ‘Camba’ de New Bolivia Band. La gente quiere cantar a gritos”.

El “momento pico” de la fiesta

Para esos segundos de máxima energía en las comparsas, DJ Bambino tiene sus propios requisitos:

“Ahí la pista necesita un golpe tropical y electrónico: ‘Danza Kuduro’, ‘Limbo’, ‘Camba’ o ‘La Viborita’. Son temas que llevan la energía al público y hacen que nadie se quede quieto”, sugirió.

Sorpresas y clásicos que nunca mueren

Aunque los hits virales dominan las plataformas, los clásicos siguen siendo infaltables. Al respecto, DJ Bambino admite que este año no hay un tema totalmente nuevo que vaya a convertirse en himno, pero asegura que los clásicos nunca mueren:

“Canciones como ‘Algo Me Gusta de Ti’, ‘I Gotta Feeling’ de Black Eyed Peas, ‘La Bomba’ de Azul Azul, ‘Mayonesa’, ‘Salta Salta’ de King África, siguen funcionando como si hubieran salido ayer”.

El toque local

DJ Bambino destacó a artistas bolivianos que brillarán este Carnaval: Luis Vega, Bonny Lovy, Turromantikos, Euphoria y Corona, entre otros. Sus temas son pegajosos, bailables y ya forman parte del corazón de las comparsas cruceñas.

Cómo mantener la pista encendida

La clave, según DJ Bambino, es combinar ritmos suaves y bailables al inicio, con hits virales y clásicos a medida que sube la energía:

Previa: canciones lentas o intermedias

canciones lentas o intermedias Subida: reggaetón actual + Old School + funky

reggaetón actual + Old School + funky Explosión: merenguetón, latin house, tropical urbano, cuarteto, plena, murga y cumbias

El Top 10 de DJ Bambino: las canciones que no dejarán de sonar en Carnaval 2026

Baile Inolvidable – Bad Bunny La Villa – Ryan Castro Motinha 2.0 – Dennis, Luisa Sonza, Emilia Qloo – Young Cister Y Que Fue – Don Míguelo Tú Vas Sin – Rels B La Plena – Beele Me Leléto – Treme o Popozâo Soberbio Funk – Jerôme Camba – New Bolivia Band

Con esta selección, los comparseros cruceños pueden estar seguros de que la música los acompañará en cada paso, baile y grito, porque el Carnaval de Santa Cruz 2026 promete ser una fiesta inolvidable, donde lo nuevo y lo clásico se mezclan para que nadie se quede quieto.

DJ Bambino.

DJ Bambino en vivo

DJ Bambino estará presente y tocando sus mejores mezclas en el garaje junto a la comparsa Mamarrones durante los tres días de mojazón. Para más información y reservas, los contactos son: 702 52 205.

Mira la programación en Red Uno Play