Playlist Carnaval 2026: las 10 canciones que no dejarán de sonar en la fiesta grande de los cruceños

13/02/2026 11:18
A horas del Corso y del Carnaval, Santa Cruz ya respira fiesta. Los comparseros ultiman detalles, las casacas están listas y la Ciudad de los Anillos se prepara para vivir la Fiesta Grande de los cruceños: el Carnaval 2026. La música, como siempre, será la columna vertebral de la celebración, y hoy tenemos a un invitado especial que sabe cómo hacer que cualquier pista explote: DJ Bambino, uno de los DJs más reconocidos de Santa Cruz.
Cuando le preguntamos cuál sería la canción capaz de hacer explotar todas las comparsas, DJ Bambino lo resume así:
“Es complicado elegir solo una; hay muchas que la gente corea, ya sean nuevas o antiguas. Hoy dominan varios estilos y cada comparsa tiene su propio hit”.
Sobre los géneros dominantes, explicó que plataformas como TikTok han marcado tendencias y han hecho que ciertos ritmos se vuelvan virales, pero que el Carnaval seguirá siendo un espacio donde conviven lo nuevo y lo clásico.
Canciones que no pueden faltar
Cuando se trata de himnos que todos corean, Bambino recuerda títulos que han trascendido generaciones:
El “momento pico” de la fiesta
Para esos segundos de máxima energía en las comparsas, DJ Bambino tiene sus propios requisitos:
“Ahí la pista necesita un golpe tropical y electrónico: ‘Danza Kuduro’, ‘Limbo’, ‘Camba’ o ‘La Viborita’. Son temas que llevan la energía al público y hacen que nadie se quede quieto”, sugirió.
Sorpresas y clásicos que nunca mueren
Aunque los hits virales dominan las plataformas, los clásicos siguen siendo infaltables. Al respecto, DJ Bambino admite que este año no hay un tema totalmente nuevo que vaya a convertirse en himno, pero asegura que los clásicos nunca mueren:
“Canciones como ‘Algo Me Gusta de Ti’, ‘I Gotta Feeling’ de Black Eyed Peas, ‘La Bomba’ de Azul Azul, ‘Mayonesa’, ‘Salta Salta’ de King África, siguen funcionando como si hubieran salido ayer”.
El toque local
DJ Bambino destacó a artistas bolivianos que brillarán este Carnaval: Luis Vega, Bonny Lovy, Turromantikos, Euphoria y Corona, entre otros. Sus temas son pegajosos, bailables y ya forman parte del corazón de las comparsas cruceñas.
Cómo mantener la pista encendida
La clave, según DJ Bambino, es combinar ritmos suaves y bailables al inicio, con hits virales y clásicos a medida que sube la energía:
El Top 10 de DJ Bambino: las canciones que no dejarán de sonar en Carnaval 2026
Con esta selección, los comparseros cruceños pueden estar seguros de que la música los acompañará en cada paso, baile y grito, porque el Carnaval de Santa Cruz 2026 promete ser una fiesta inolvidable, donde lo nuevo y lo clásico se mezclan para que nadie se quede quieto.
DJ Bambino en vivo
DJ Bambino estará presente y tocando sus mejores mezclas en el garaje junto a la comparsa Mamarrones durante los tres días de mojazón. Para más información y reservas, los contactos son: 702 52 205.
